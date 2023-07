Dolar ve Euro ne kadar oldu? 19 Temmuz 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 19.07.2023 - 10:49

Güncelleme: 19.07.2023 - 10:53

Piyasalar, seçim sonrasında kamu kontrollü bir yapıdan serbest politikalara doğru geçişte önemli bir bileşeni gördükleri para politikasında nasıl bir patika tercih edileceğini anlamaya çalışıyorlar.

TL dün dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederken yılbaşından beri değer kaybı yüzde 30'u aştı. Kurda tarihi zirve 27.23 seviyesinde oluşurken bankacılar TCMB'nin yarınki faiz kararına ve Para Politikası Kurulu (PPK) metnindeki mesajlara odaklanmış durumda.

Dolar TL saat 10.41'de 26.92 seviyesinde işlem görürken aynı dakikalarda Euro TL'de 30.27 bandında işlem görüyor.

İşlemciler TCMB'nin kademeli faiz artışlarının hızının başta yüzde 60'a doğru ilerleyen enflasyon olmak üzere ekonomideki sorunlarla mücadele etmek için yetersiz kalabileceği endişesinin TL'deki bu haftaki kayıpta rol oynadığını söylediler.

İşlemcilere göre eskiden kur yükselişlerini döviz satışlarıyla durdurmayı amaçlayan kamunun benzer bir adım atmaması da yükselişi hızlandıran bir başka neden.

'MERKEZ' NE KADAR FAİZ ARTIRACAK?

Reuters anketine göre TCMB'nin geçen ay başladığı kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini Perşembe günü 500 puan artışla yüzde 20'ye çekerek devam etmesi bekleniyordu.

Ancak Hürrriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi dünkü yazısında, "Şimdi de 500 baz puanlık bir artış konuşuluyor ama ekonomi çevrelerinden edindiğim izlenime göre faizin yüzde 16.50-17.00 civarında olması bekleniyor" dedi.

Bankacılar faiz artışının piyasa beklentisi olan 500 baz puan yerine 150-200 baz puan olacağına yönelik haberlerin, kademeli politikalara yönelik zaten var olan soru işaretlerini artıcağını söyşediler.

Bir bankanın döviz masası müdürü, "Faiz konusu piyasa beklentileri açısından önemli. Kademeli bir süreçten bizim anladığımız ile ekonomi yönetiminin anladığı arasında ne kadar fark var bugün seçemiyoruz. Bu belirsizlik kamu kontrollü yapıdan ne zaman çıkacağımızı ve fiyatlama yapmamızı da çok zorlaştırıyor" dedi.

TCMB, Haziran ayındaki 650 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 15 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.

Vergi artışları ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle ekonomistler Temmuz'da TÜFE'de aylık yüzde 10 civarında artış bekliyor. Ekonomistler yıl sonu TÜFE tahminlerinde yüzde 50'li seviyelerden yüzde 60'a, hatta üzerine doğru revizyona başladı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEKİ GÖRÜŞMELER İZLENECEK

İç gündemde bugün takip edilecek bir veri gündemi bulunmazken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ortadoğu turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki görüşmeleri yer alıyor.

ABD hisse piyasaları, Morgan Stanley, Bank of America ve Bank of New York Mellon bankalarının hisseleri güçlü bilançolar ve faaliyet ortamının iyileşeceğine işaret eden değerlendirmelerin ardından keskin yükseldi. Dolar, bir yılın dip seviyesinin hemen üzerinde seyrederken işlemciler ABD'de faiz artırımlarının devam edip etmeyeceğini fiyatlamalaya çalışıyorlar.