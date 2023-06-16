Euro bölgesinde enflasyon mayısta yüzde 6,1 oldu

Yayınlanma: 16.06.2023 - 15:27

Güncelleme: 16.06.2023 - 15:27

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin mayıs ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6,1 olarak ölçüldü.

Euro bölgesinin öncü verilerinde de mayıs ayı enflasyonu yıllık yüzde 6,1 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

Euro bölgesi'nde mayısta enflasyon, bir önceki aya kıyasla değişmedi.

AB ENFLASYONU YÜZDE 7.1 OLDU



AB'de ise nisanda yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 7,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, Mayıs 2022'de Euro bölgesinde yüzde 8,1, AB'de ise yüzde 8,8 seviyesindeydi.

Euro bölgesindeki enflasyonun yüzde 2,54'ü gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,15'i hizmetler, yüzde 1,51'i enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, mayısta Macaristan'da yüzde 21,9, Polonya ve Çekya'da yüzde 12,5, Slovakya ve Letonya'da yüzde 12,3, Estonya'da yüzde 11,2 ve Litvanya'da yüzde 10,7 oldu.

Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 8, Almanya'da yüzde 6,3 ve Fransa'da yüzde 6 olarak tespit edildi.