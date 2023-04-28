Euro bölgesi ilk çeyrekte sınırlı büyüdü
Euro bölgesi ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 0,2'lik medyan tahminin altında kalarak yüzde 0,1 büyüdü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) veEuro bölgesinin 2023 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.
Euro bölgesinde GSYH, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 yükseldi.
BEKLENTİ YÜZDE 1.4'TÜ
Piyasa beklentileri çeyrek bazda yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 1,4 büyümeydi. Böylece, son veriler piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 artış gösterdi.
GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 2,7, Avusturya'da yüzde 0,3 azaldı. Almanya'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,2 İtalya ve İspanya'da yüzde 0,5 arttı.
Söz konusu oran geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3,8 yükseldi.
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