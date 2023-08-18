Euro bölgesinde enflasyon temmuzda geriledi

Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:52

Güncelleme: 18.08.2023 - 12:52

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin temmuz ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro bölgesinde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3 olarak ölçüldü.

Euro bölgesinin öncü verilerinde de temmuz ayı enflasyonu yıllık yüzde 5,3 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

Euro bölgesinde temmuzda enflasyon, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

AB'de ise haziranda yüzde 6,4 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 6,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, Temmuz 2022'de Euro bölgesinde yüzde 8,9, AB'de ise yüzde 9,8 seviyesindeydi.

Euro bölgesindeki enflasyonun yüzde 2,47'si hizmetler, yüzde 2,2'si gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,26'sı enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

ENFLASYON EN YÜKSEK MACARİSTAN'DA

Yıllık enflasyon, temmuzda Macaristan'da yüzde 17,5, Polonya ve Slovakya'da yüzde 10,3, Çekya'da yüzde 10,2 ve Romanya'da yüzde 8,9 oldu.

Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya'da yüzde 6,5, İtalya'da yüzde 6,3 ve Fransa'da yüzde 5,1 olarak tespit edildi.