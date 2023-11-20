Euro bölgesinde inşaat üretimi eylülde yükseldi
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin eylül ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro bölgesi’nde inşaat üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi. İnşaat üretimi, 2022’nin eylül ayına göre yüzde 0,3 düştü.
AB’de inşaat üretimi, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2022’nin aynı dönemine göre de yüzde 0,1 arttı.
EN ÇOK ARTIŞ OLAN ÜLKELER
AB ülkeleri arasında eylülde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 7,4 ile Slovenya’da, yüzde 3,6 ile Polonya’da ve yüzde 2,3 ile Slovakya’da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1,9 ile Macaristan ve Romanya’da, yüzde 1,2 ile Portekiz’de ve yüzde 0,9 ile Avusturya’da kaydedildi.
Yıllık bazda ise inşaat üretimi Slovenya’da yüzde 32,1, Polonya’da yüzde 13,8 ve Romanya’da yüzde 10,9 artarken, Finlandiya’da yüzde 6,2, İspanya’da yüzde 6,1 ve Macaristan’da yüzde 6 düştü.
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