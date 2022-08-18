Euro bölgesinde inşaat üretimi haziranda düştü

18 Ağustos 2022 Perşembe, 13:18

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro bölgesinde inşaat üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1,3 geriledi. İnşaat üretimi, 2021'in haziran ayına göre ise yüzde 0,1 yükseldi.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

AB'de de inşaat üretimi haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1,2 azalırken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında haziranda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 5,2 ile Macaristan, yüzde 5 ile Slovakya ve yüzde 4,8 ile Avusturya'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 1,7 ile Slovenya, yüzde 1 ile Hollanda ve yüzde 0,2 ile Finlandiya’da belirlendi.