Fenerbahçe Maxi Gomez transferini 10 milyon Euro'ya bitiriyor
Fenerbahçe, forvet hattındaki bitiricilik sıkıntısını Maxi Gomez transferiyle gidermeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, golcü transferinde listenin ilk sırasında olan Uruguaylı golcü Maxi Gomez'in transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, oyuncu ile yıllık maaşta anlaşmasının ardından Valencia'nın yüksek bonservis beklentisinde yaptığı pazarlıklar sonucu 10 milyon Euro'da anlaşmaya vardı.
TRANSFERİ DUYURMAK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
todofichajes.com'un haberine göre 25 yaşındaki golcü oyuncunun transferi kısa sürede açıklanacak.
Gomez, geçtiğimiz sezon Valencia forması altında 32 maçta forma şansı bulurken 5 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti.
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