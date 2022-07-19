Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta arttı

19 Temmuz 2022 Salı, 12:40

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0.4 arttı. İnşaat üretimi, 2021'in mayıs ayına göre de yüzde 2.9 yükseldi.

AB'de ise inşaat üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0.8, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 3.8 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 6.2 ile İsveç, yüzde 5.9 ile Macaristan ve yüzde 5.8 ile Slovenya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1.5 ile İspanya ve yüzde 0.6 ile Finlandiya'da belirlendi.