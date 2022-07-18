Euro'da deprem bitti mi? Euro ne kadar oldu? (18 Temmuz 2022)
ABD'de haziranda enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından eşitliğin sağlandığı Euro/dolar paritesi haftayı yükselişle açtı. Euro/TL hafta ise haftaya yükselişle başladı.
Bugün iç piyasada Kabine toplantısı ve haziran ayı bütçe verileri takip edilecek. Haftanın kalanında TCMB faiz kararı öne çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışı yapması beklenen toplantısı da bu hafta dış gündemde ana gündem maddesi.
Dolar, ABD'de yükselen faizler ve Avrupa ve Çin ekonomilerinin sallantıda olmasıyla bu yıl değer kazandı. Türk ihracatçıları da negatif etkileyen Euro dolar paritesindeki eşitlenme de piyasanın takip ettiği konular arasında.
İşlemciler geçen hafta yüksek enflasyon verisi sonrası Fed'in bu ayki para politikası toplantısında 100 baz puan faiz artışına gideceğine dair beklentilerini yeniden 75 baz puana düşürdüler. Sözlü yönlendirmelerin de etkisiyle yaşanan bu gelişme küresel satış baskısını bir miktar zayıflattı.
Euro/TL 17.64/17.54 seviyesinde işlem görüyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise Cuma günü 892 puana kadar yükseldi.
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