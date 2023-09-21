Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,8 artış gösterdi. İnşaat üretimi, 2022'nin temmuz ayına göre de yüzde 1 yükseldi.
AB'de inşaat üretimi, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,7, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 0,9 arttı.
EN FAZLA ARTIŞ
AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 8,4 ile Macaristan'da, yüzde 2,9 ile Belçika'da ve yüzde 2,6 ile Almanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 6,5 ile Slovenya'da yüzde 3,7 ile Çekya'da ve yüzde 1,6 ile Finlandiya'da kaydedildi.
Yıllık bazda ise inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 17,6 , Romanya'da yüzde 15,8 ve Belçika'da yüzde 8,2 artarken, Finlandiya'da yüzde 5,9, İsveç'te yüzde 4,7 ve Çekya'da yüzde 2,2 düştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- Halka arzlarda şikayet yağmuru
- Haber hesaplarının yöneticilerine gözaltı
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- Önce otomobil, sonra minibüs çarptı
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- 'Minik serçe' parayı az buldu
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- Fed faiz kararını açıkladı