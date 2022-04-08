Euro Bölgesi'nde perakende satışlar beklentinin altında kaldı
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükselmesine rağmen beklentilerin altında kaldı.
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar Şubat ayında yüzde 0,3 oranında arttı. Satışlar geçen yılın şubat ayına göre ise yüzde 5 artış gösterirken beklentilerin de üzerine çıktı. Noel ile birlikte satışların en yüksek olduğu aralık ayında da beklentinin altında gerçekleşen perakende satışlar ocak ayında da düşük gelmişti. Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükselse de beklentilerin altında kalmıştı. Karantina döneminde yüzde 19,6 oranında azalan satışlar, baz etkisiyle 2021’in Nisan ayında yüzde 23,3 oranında artış göstermişti. Yılın ikinci yarısında azalan satışlar 2022’nin ilk iki ayında azaldı.
ALIM YAPMA İSTEĞİ AZALDI
Tüketicilerin alışveriş yapma isteğini gösteren perakende satışlarda enflasyondaki yükselişe bağlı alımların da azaldığı görüyor. Yıllık değişken yüksek olsa da aylık olarak azalmanın ikinci yarı itibarıyla devam ettiği görülüyor.
Rusya ve Ukrayna savaşının satışlar üzerindeki etkisinin ise en sağlıklı olarak Mart ayında kendisini göstermesi bekleniyor. Bu dönemde hem yüksek belirsizlik hem fiyat artışlarının devam etmesine tüketicinin nasıl tepki gösterdiği izlenecek. Şubat'ta talep azalmış durumda.
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