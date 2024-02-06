Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:39
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesinin aralık ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 düştü.

Euro Bölgesinde ise perakende satışlar aralıkta kasım ayına oranla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 geriledi.

AB ülkeleri arasında aralıkta önceki aya göre perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 3,6 ile Slovenya'da, yüzde 3,2 ile Danimarka’da ve yüzde 3,1 ile Lüksemburg’da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 15, Estonya'da yüzde 4,1 ve Slovakya’da yüzde 3,8 azaldı.


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