Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesinin aralık ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.
Verilere göre, AB'de perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 düştü.
Euro Bölgesinde ise perakende satışlar aralıkta kasım ayına oranla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 geriledi.
AB ülkeleri arasında aralıkta önceki aya göre perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 3,6 ile Slovenya'da, yüzde 3,2 ile Danimarka’da ve yüzde 3,1 ile Lüksemburg’da belirlendi.
Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 15, Estonya'da yüzde 4,1 ve Slovakya’da yüzde 3,8 azaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Türkiye analizi: 'Son 10 yılın zirvesini görecek'
- Ünlü oyunculara 'belediye' şoku!
- Bakan Koca'ya Hatay'da protesto
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- AKP'nin valiliğinde ‘etkinlik’ paniği!
- Kral 3. Charles'a kanser teşhisi kondu!
- Oy yoksa oyarım!
- Badou Ndiaye, Süper Lig ekibine imza attı!
- İran yanlısı gruplardan PKK/YPG'ye 'kamikaze' saldırısı!