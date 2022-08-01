Euro Bölgesi'nde işsizlik haziranda değişmedi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:08

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de mayıs ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, haziranda da aynı oranda belirlendi.

Euro Bölgesi'nde de mayısta yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, haziranda sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın haziran ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,9, AB'de ise yüzde 7,2 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, haziranda İspanya'da yüzde 12,6, Yunanistan'da yüzde 12,3, İtalya'da yüzde 8,1, İsveç'te yüzde 7,6, Fransa'da yüzde 7,2 ve Almanya'da yüzde 2,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı haziranda 12 milyon 931 bin olurken, bunun 10 milyon 925 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Haziranda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 546 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 73 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 13,6 olarak ölçüldü.