Euro bölgesinde perakende satışlar haziranda geriledi
Euro bölgesinde perakende satışlar, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.2 azaldı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1.3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2.8 geriledi.
Euro bölgesinde perakende satışlar haziran ayında mayıs ayına kıyasla yüzde 1.2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3.7 azaldı.
AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 3.8 ile Danimarka'da, yüzde 3.4 ile Hollanda'da ve yüzde 2.4 ile Estonya'da oldu.
Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 9.5, Almanya ve İrlanda'da yüzde 8.8, Hollanda'da yüzde 6.1 geriledi.
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