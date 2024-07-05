Euro Bölgesi'nde satışlar mayısta yükseldi
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.
Verilere göre, AB'de perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 0,6 artış gösterdi.
Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,3 yükseldi.
EN FAZLA ARTIŞ DANİMARKA'DA
Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2,3 ile Danimarka'da, yüzde 1,8 ile Litvanya'da ve yüzde 1,7 ile Lüksemburg'da görüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1 ile Slovakya'da, yüzde 0,9 ile İrlanda'da, yüzde 0,8 ile Bulgaristan ve Malta'da belirlendi.
Perakende satışlar, yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 10,4, Hırvatistan'da yüzde 8,4 ve Romanya'da yüzde 6,5 artarken, Belçika'da yüzde 5,2, Estonya'da yüzde 4 ve Slovenya'da yüzde 1,1 azaldı.
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