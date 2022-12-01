Euro bölgesinde işsizlik ekimde azaldı

01 Aralık 2022 Perşembe, 13:13

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) veeuro bölgesinin ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 6.1 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ekimde yüzde 6’ya indi.

Euro bölgesinde de eylül ayında yüzde 6.6 olan işsizlik oranı, ekimde yüzde 6.5'e geriledi.

EN ÇOK DÜŞÜŞ FRANSA'DA

İşsizlik oranı, geçen yılın ekim ayında Euro bölgesinde yüzde 7,3, AB'de ise 6,6 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ekimde İspanya'da yüzde 12,5, Yunanistan'da yüzde 11,6, İtalya'da yüzde 7,8 ve Fransa'da yüzde 7,1 oldu.

AB'de işsiz sayısı ekimde 12 milyon 953 bin olurken, bunun 10 milyon 872 bini Euro bölgesinde yer aldı.

Ekimde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 872 bin, Euro bölgesinde 2 milyon 326 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 15.1, Euro bölgesinde yüzde 15 olarak ölçüldü.