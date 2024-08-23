Euro Bölgesi'nde tüketici güveni azaldı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:44

Güncelleme: 23.08.2024 - 09:44

Avrupa Birliği Komisyonu, Euro bölgesindeki tüketici güven endeksine ilişkin ağustos ayına yönelik yaptığı araştırmayı yayımladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ağustosta geçen aya göre 0,4 puan azalarak -13,4’e geriledi.

Söz konusu dönemde, Avrupa Birliği'nin tamamı için tüketici güven endeksi de geçen aya kıyasla 0,1 puan azalarak -12,3’e düştü.