Euro Bölgesi'nde tüketici güveni azaldı

Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ağustosta geçen aya göre 0,4 puan azalarak -13,4’e geriledi.

AA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:44
Euro Bölgesi'nde tüketici güveni azaldı
Abone Ol google-news

Avrupa Birliği Komisyonu, Euro bölgesindeki tüketici güven endeksine ilişkin ağustos ayına yönelik yaptığı araştırmayı yayımladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ağustosta geçen aya göre 0,4 puan azalarak -13,4’e geriledi.

Söz konusu dönemde, Avrupa Birliği'nin tamamı için tüketici güven endeksi de geçen aya kıyasla 0,1 puan azalarak -12,3’e düştü.


Avrupa Birliği Komisyonu haberleri Euro Bölgesi haberleri tüketici güven endeksi haberleri

İlgili Haberler

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda arttı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda arttı
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentilere paralel arttı

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentilere paralel arttı
Euro Bölgesi ticaret fazlası verdi

Euro Bölgesi ticaret fazlası verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler