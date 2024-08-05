Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi!

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,5 arttı.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 14:28
Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi!
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarken, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 3,1 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,5 yükselirken, yıllık bazda yüzde 3,2 geriledi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,1 artacağı, yıllık yüzde 3,3 azalacağı yönündeydi. ÜFE'de aylık artışın, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda aylık bazda en fazla yüzde 2,2 ile Estonya'da, yüzde 1,9 ile İspanya ve Romanya'da ve yüzde 1,8 ile Yunanistan'da arttı.

Aylık ÜFE haziranda, Bulgaristan'da yüzde 1, Çekya, Fransa ve Finlandiya'da yüzde 0,3 geriledi.

ÜFE, haziranda yıllık bazda ise Lüksemburg'da yüzde 19,1, Portekiz'de yüzde 2,4 ve Çekya'da yüzde 1 artarken, Slovakya'da yüzde 19, Fransa'da yüzde 6 ve Polonya'da yüzde 5,7 azaldı.


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