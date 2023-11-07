Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Yayınlanma: 07.11.2023 - 14:25

Güncelleme: 07.11.2023 - 14:25

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarken, 2022'nin eylül ayına göre yüzde 11,2 azaldı.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,5 yükselirken, yıllık bazda yüzde 12,4 düştü.

BEKLENTİLERLE UYUMLU GELİŞTİ

Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,5 artacağı, yıllık yüzde 12,5 azalacağı yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi'nde ÜFE aylıkta beklentilere uyumlu, yıllıkta ise yakın seviyede gerçekleşti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde yıllık bazda en fazla yüzde 38,9 ile İrlanda'da, yüzde 32 ile Bulgaristan'da ve yüzde 18,3 ile İtalya'da geriledi.

Yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 23,8, Macaristan'da yüzde 7,1, Slovenya'da yüzde 3,1 arttı.

Aylık bazda ise ÜFE Lüksemburg'da yüzde 28,5, Romanya'da yüzde 2,6 ve Bulgaristan'da yüzde 2,1 artarken, Finlandiya'da yüzde 0,9, Polonya'da yüzde 0,3 ve Almanya'da yüzde 0,2 geriledi.