Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yüzde 41,9 arttı
Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle eylül ayında yıllık bazda yüzde 41,9 yükseliş gösterdi. Türkiye'de TÜİK verilerine göre eylül ayında ÜFE yıllık yüzde 151,50, aylık ise yüzde 4,78 artış kaydetmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yayımlamıştı. TÜİK verilerine göre ÜFE Türkiye'de yıllık yüzde 157,69, aylık ise yüzde 7,83 olmuştu. Eylül ayında ise yıllık yüzde 151,50, aylık ise yüzde 4,78 arttış kaydetmişti. Euro Bölgesi'den de bugün eylül ayına ilişkin ÜFE verileri geldi. Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle eylül ayında yıllık bazda yüzde 41,9 yükseliş gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,5, 2021'in eylül ayına kıyasla da yüzde 41,4 arttı. Euro Bölgesi'nde de ÜFE, eylülde aylık yüzde 1,6, yıllık da yüzde 41,9 yükseldi. Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 42 artacağı yönündeydi.
Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 108,2 ve ara mallarda da yüzde 19 artış gösterdi. AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde yıllık bazda en fazla yüzde 78,2 ile Bulgaristan'da, yüzde 67,5 ile Macaristan'da ve yüzde 62,9 ile Romanya'da arttı. Yıllık ÜFE, İtalya'da yüzde 53, Almanya'da yüzde 46,9, İspanya'da yüzde 35,6 ve Fransa'da yüzde 28,5 olarak belirlendi.
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