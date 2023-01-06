Euro bölgesinde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 9,2 oldu
Euro bölgesinde tüketici fiyatları aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 arttı ve beklentilerin altında kaldı. Son veriyle birlikte Euro bölgesi 2022 yılını tek haneli enflasyonla tamamladı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro bölgesinde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2 seviyesine geriledi.
Euro bölgesinde TÜFE aralıkta bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 geriledi.
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 25,7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,4 ile hizmetler izledi.
EN YÜKSEK LETONYA'DA
AB uyumlu verilere göre enflasyon, aralık ayında Letonya'da yüzde 20,7, Litvanya'da yüzde 20, Estonya'da yüzde 17,5, Slovakya'da yüzde 15, İtalya'da yüzde 12,3, Hollanda'da yüzde 11, Slovenya'da yüzde 10,8, Avusturya'da yüzde 10,5, Belçika'da yüzde 10,2, Portekiz'de yüzde 9,8, Almanya'da yüzde 9,6, Finlandiya'da yüzde 8,9, İrlanda'da yüzde 8,2, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 7,6, Malta'da yüzde 7,3, Fransa'da yüzde 6,7, Lüksemburg'da yüzde 6,2 ve İspanya'da yüzde 5,6 seviyesinde belirlendi.
Piyasa beklentileri, Euro bölgesinde yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 9,7 olması yönündeydi.
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