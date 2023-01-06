Dolar ve Euro ne kadar oldu? (6 Ocak 2023)

06 Ocak 2023 Cuma, 09:42

Bugün iç piyasada takip edilecek veri gündemi yer almazken dış piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma politikasının ne kadar agresif olabileceğine yönelik ipucu verecek ABD tarım dışı istihdam verisini izleyecekler.

Merkez Bankası (TCMB), teminat sisteminde bankaları uzun vadeli sabit kuponlu Hazine tahvili tutmaya daha da teşvik edecek değişikliğe gitti. TCMB bankalara gönderdiği yazı ile daha önce TÜFE'ye endeksli tahviller için yüzde 60 olan iskonto oranını yüzde 70'a yükseltti. Karar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün mevsim şartlarını dikkate alarak seçim tarihini biraz öne çekebileceklerini söyledi. Ayrıca muhalefette yer alan altı siyasi partinin genel başkanları dün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için istişareleri başlatma ve görüşmeleri sıklaştırma kararı da aldı.

En geç yıl ortasında yapılacak olan seçimler öncesinde hükümet, seçmenin geçen yıl yüksek enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle kaybettiği alım gücünü telafi edecek adımlar atmaya çalışıyor. Hükümet bir yandan da bu yılın ilk aylarında yüksek baz etkisiyle düşüş kaydedecek olan enflasyonun yükselmemesi için fiyat artışlarını sınırlayacak adımlar atıyor.

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer iki gün önce yaptığı açıklamada, özel eğitim kurumlarının eğitim ücretlerine yapacakları artışı yüzde 65 ile sınırlama kararı aldıklarını söyledi.

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, enflasyondaki yüksek baz etkisiyle gerçekleşen düşüşün ardından zincir marketlerin fiyatlarını düşüreceklerini açıkladı.

Ekonomistler yıl sonu enflasyonunun belli olmasının ardından alkollü içecek ve sigarada yapılan özel tüketim vergisi (ÖTV) artışının Ocak ayında TÜFE'ye 0.4-0.5 puan yükseltici etkisi olacağını hesaplıyorlar.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Bir süredir döviz piyasasında talep ile arzı kontrol altına alan ve döviz piyasasında belirleyici hale gelen TCMB'nin önlemleriyle son üç aydır yatay seyir izleyen dolar/TL'de bu sabah da aynı seyir devam etti.

Her ne kadar ekim başından bu yana dolar/TL sınırlı yukarı yönlü bir seyir izlese de, son 15 işlem gününde kur 18.65'lerden 18.77'li seviyelere kadar yükselerek kayıpların yaklaşık yarısının bu dönemde görüldüğünü gösterdi.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29.6 değer yitiren TL, bu sabah 08.37'de düne göre çok sınırlı yükseliş göstererek 18.77'den işlem gördü.

EURO/TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 19,7340 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,7360 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 19,8050 lira olmuştu.

Euro/TL’de 30 Kasım 20,02 ile iğne atarak 2022 yılının zirvesini gördü.



EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0522 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:30 itibarıyla yüzde 0,01 azalışla 1,0519'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0515, en yüksek 1,0632 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0522 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 08.12.2022 tarihinde 1,0490 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekim ayından bu yana yükseliş trendi içinde bulunan Borsa İstanbul'da dün sert düşüşlerin ardından iki kere devre kesiciler çalıştı. Endeks yüzde 7.4 düşüşle art arda üçüncü günde de kayıpla kapandı. Üç günlük kayıp yüzde 9'u buldu.

