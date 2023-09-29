Euro bölgesinde yıllık enflasyon beklentinin altında

Euro bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde yıllık bazda yüzde 4.3 artış gösterdi.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:53
Euro bölgesinde yıllık enflasyon beklentinin altında
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro bölgesinin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro bölgesinde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3, seviyesinde belirlendi.

Euro bölgesinde TÜFE, eylülde bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentileri, eylülde Euro bölgesinde yıllık enflasyonun yüzde 4,5 olması yönündeydi.

Yıllık enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 8,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4,7 ile hizmetler, yüzde 4,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 4,7 geriledi.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon, eylülde Slovakya'da yüzde 8,9, Hırvatistan'da yüzde 7,3, Slovenya'da yüzde 7,1, Avusturya'da yüzde 5,8, İtalya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 5,6 ve Almanya'da yüzde 4,3 seviyesinde belirlendi.


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