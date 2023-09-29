Dolar ve Euro ne kadar oldu? 29 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:20

Güncelleme: 29.09.2023 - 09:38

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings bugün yıllık derecelendirme takvimi kapsamında uluslararası piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notu hakkında yayımlayacağı değerlendirme önemli olacak.

Gün içinde takip edilecek veri gündeminde ise ağustos ayı dış ticaret istatistikleri, ikinci çeyrek net, brüt, kamu net ve AB tanımlı borç stoku verileri, Ağustos ayı bankacılık sektörü verileri ile Hazine Ekim-Aralık dönemi iç borçlanma stratejisini yer alıyor.

Merkez Bankası (TCMB) geçen haftaki 500 baz puanlık faiz artışına ilişkin dün yayımladığı özetlerde son iki ayda gözlenen yüksek fiyat artışlarının yavaşlayacağını belirtse de enflasyon görünümüne dair risklerin hala canlı olduğunu söyledi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) dün finans piyasalarının gelişimi ve istikrarını destekleyecek politika ve tedbirleri görüşüldü. TL cinsi enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi de görüşülen konular arasında yer aldı.

TCMB dün açıkladığı verilere göre geçen hafta net rezerv 6.45 milyar dolar artış gösterirken seçim ardından gerçekleşen artış 30 milyar dolar civarında. Toplam rezervler 125.5 milyar dolara ulaşırken artış 15 haftadır aralıksız devam ediyor. Bu, 1987'de başlayan TCMB veri setindeki en uzun sokuklu artış rekoru.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları hafta başından bu yana yüzde 2 yükselirken, üçüncü çeyrekte kaydedilen yükseliş yüzde 30'a yaklaştı. Enerji fiyatlarında yaşanan artış, petrol ve gaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithalat ile karşılayan Türkiye ekonominde cari açığı ve enflasyonu yükseltici etkilere sahip.

DÖVİZ ARAYIŞI: MEHMET ŞİMŞEK LONDRA YOLCUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta ABD'de gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarına önümüzdeki hafta Londra'da devam edecek.

Uluslararası yatırımcılar seçimlerin ardından başlayan rasyonel politikalara dönüş süreci ile birlikte Türkiye piyasalarına geri dönmek konusunda oldukça hevesli. Reuters'ın görüştüğü bir çok yatırımcı risklere dikkat çekmesine rağmen Türkiye pozisyonlarını artırmayı planladığını da söylüyor.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, reel faizlerin yıl sonu itibarıyla pozitif bölgeye geçebileceğini, TL carry trade işlemlerinin de uzun yıllar sonra yeniden mümkün olabileceğini öngördü.

PPK öncesi 27 altını test eden, bu hafta illlikit işlemlerde en yüksek 28 seviyesini gören dolar/TL'de her iki yönlü dalgalanma da kalıcı olmadı. Kur bu sabah güne 27.4750 seviyesinden başladı. Euro ise TL karşısında 29.10 bandında işlem görüyor.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31.9 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 24.6 seviyesinde.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, 10 ayın dip seviyelerinden toparlandı ancak faizlerin yüksek kalacağına ilişkin endişelerin yatırımcı iştahını azaltmasıyla bir yılın en kötü çeyrek dönem performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Dolar ise kazanımlarını korudu.

ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin 16 yılın zirvesine yükselmesi, hisse piyasaları üzerinde baskı oluştururken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta sıkılaştırma yanlısı tutum sergilemesi de risk iştahını azaltan bir unsur oldu.