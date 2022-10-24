Euro bölgesinin en büyük 2 ekonomisinde kötüleşme

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:46

Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ne (PMI) göre Euro bölgesinde hizmet ve imalat endeksleri ekim ayında düşüşünü sürdürdü.

S&P Global verilerine göre Euro bölgesinde öncü imalat PMI endeksi Ekim'de 48,4'ten 46,6'ya gerileyerek 29 ayın en düşük seviyesine indi. Hizmet PMI endeksi tahminlere paralel olarak 48,8'den 48,2'ye geriledi. Bileşik PMI 48,1'den 47,1'e geriledi, beklenti 47,6'ydı.

S&P Global Şef Ekonomisti Chris Williamson "Euro bölgesi ekonomisi, üretim kaybındaki hızlanma ve talep görünümündeki kötüleşmeyle birlikte muhtemelen son çeyrekte daralacak. Resesyon gittikçe artan bir şekilde kaçınılmaz görünüyor" yorumunu yaptı.

Williamson, talebin sert biçimde düştüğünü ve şirketlerin yüksek stoklar ve satışların tahminlerden düşük olması nedeniyle endişelerinin arttığını belirterek "Bu nedenle yıl sonuna doğru riskler aşağı yönlü." diye konuştu.

Euro bölgesinde geçen hafta açıklanan veriye göre enflasyon Eylül'de yüzde 9,9 ile rekor tazelemişti.

almanya ve fransada kötüleşme

Almanya'da imalat PMI endeksi Ekim'de 45,7 oldu, beklenti 47'ydi. Hizmet PMI tahminlere paralel 44,9'a geriledi.

Ülkede Ekim'de bileşik PMI endeksi 45,7'den 44,1'e geriledi. Fransa'da bileşik PMI endeksi 50'ye indi.

Fransa'da hizmet PMI 51,3'e gerilerken imalat PMI endeksi 47,4 oldu. Beklenti 47'ydi. Endekslerin 50'nin altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yaşanan enerji krizi Almanya'da imalat sektörüne baskı yapıyor. Almanya'da cuma günü açıklanacak verinin ekonominin yüzde 0,2 daraldığını göstermesi bekleniyor.

S&P Global Ekonomisti Phil Smith "Öncü PMI verisi Euro bölgesi'nin en büyük ekonomisinde resesyon ihtimalinin yakın olduğunu gösteriyor"değerlendirmesini yaptı.

Fransa'nın ise hizmet sektöründe yaşanan büyüme sonrası bu çeyrekten itibaren daralabileceği belirtildi.