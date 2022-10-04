Euro bölgesinde üretici fiyatları, ağustosta rekor seviyede yükseldi
Euro bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ağustos ayında yıllık bazda yüzde 43,3 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinde ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,9, 2021'in ağustos ayına kıyasla da yüzde 43 yükseldi.
Euro bölgesinde de ÜFE, ağustosta aylık yüzde 5, yıllık ise yüzde 43,3 artarak beklentileri aştı. Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 43,1 artacağı yönündeydi.
Böylece, Euro bölgesinde yıllık ÜFE, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
EN FAZLA İRLANDA'DA
Söz konusu dönemde Euro bölgesinde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 116,8 ve ara mallarda da yüzde 19,9 artış gösterdi.
AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta yıllık bazda en fazla yüzde 97,4 ile İrlanda'da, yüzde 70,9 ile Romanya'da ve yüzde 68,3 ile Bulgaristan'da arttı.
ÜFE, Almanya'da yüzde 46,9, Fransa'da yüzde 29,5, İspanya'da yüzde 41,8, İtalya'da yüzde 50,5 olarak belirlendi.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- AKP'den dikkat çeken hamle
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- Saray’a giderken değişti
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt