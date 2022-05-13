Euro bölgesinin sanayi üretimi martta azaldı
Euro bölgesinde sanayi üretimi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.8 geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro bölgesinde sanayi üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 1.8 düştü. Sanayi üretimi, Mart 2021'e göre de yüzde 0.8 azaldı.
AB'de ise sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.2 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.7 yükseldi.
Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 11.3 ile Litvanya'da, yüzde 5.1 ile Estonya'da, yüzde 5 ile Yunanistan ve Bulgaristan'da gerçekleşti.
En fazla düşüş ise yüzde 5.3 ile Slovakya'da, yüzde 5 ile Almanya’da ve yüzde 3.9 ile Lüksemburg’da belirlendi.
Video Haberler
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- Erdoğan: 'Engelli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz'
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- 'İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler'