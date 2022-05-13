Euro bölgesinin sanayi üretimi martta azaldı

13 Mayıs 2022 Cuma, 12:42

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro bölgesinde sanayi üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 1.8 düştü. Sanayi üretimi, Mart 2021'e göre de yüzde 0.8 azaldı.

AB'de ise sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.2 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.7 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 11.3 ile Litvanya'da, yüzde 5.1 ile Estonya'da, yüzde 5 ile Yunanistan ve Bulgaristan'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 5.3 ile Slovakya'da, yüzde 5 ile Almanya’da ve yüzde 3.9 ile Lüksemburg’da belirlendi.