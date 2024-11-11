Euro Dolar'a karşı değer kaybediyor: 6,5 ayın en düşük seviyesinde!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:21

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:21

Trump'ın zaferi sonrasında yatırımcıların, Euro Bölgesi ekonomisine zarar verebilecek olası ABD gümrük tarifeleriyle ilgili endişeleri ve Almanya'daki siyasi belirsizlik, Euro'nun ABD doları karşısında son 6,5 ayın en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Euro/dolar paritesi 1,06536 seviyelerine geriledi; bu seviyeye en son 1 Mayıs’ta ulaşılmıştı.

TRUMP'IN POLİTİKALARI EURO'YU BASKILIYOR

Analistler, Donald Trump’ın ticaret politikasını uygulaması için ticaret konusunda sert bir tutumu olan Robert Lighthizer’ı seçeceğiyle ilgili ABD basınında yer alan haberlerin Euro üzerinde baskıyı arttırdığını belirtti.

ING stratejisti Chris Turner, "Dolar ayıları için mevcut görüş, tarifelerin uygulamaya girmesinin ve Fed’in daha gevşek para politikasına dönüş yapmasının biraz zaman alacağı yönünde. Biz bu görüşte değiliz. Bu açık seçim sonucunun ABD'deki tüketici ve iş dünyası duyarlılığını artırırken dünya çapında diğer bölgelerdeki iş dünyası duyarlılığını da etkileyebileceğini düşünüyoruz" dedi.