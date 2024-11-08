Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne kaç TL'den başladı?

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 09:29

Serbest piyasada 34,3380 liradan alınan dolar, 34,3400 liradan satılıyor. 37,0240 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,0260 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2480 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,0700 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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