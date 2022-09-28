Euro eriyor: Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:01

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda da süreceğini belirtti. Lagarde AMB için enflasyonun büyümeden daha öncelikli olduğunu ifade etti.

Bloomberg'in hbaerine göre AMB Başkanı Lagarde Frankfurt'ta yaptığı konuşmada enflasyon orta vadede yüzde 2'lik hedefe ulaşana kadar faiz artışlarının gelecek birkaç toplantıda daha devam edeceği söylemini yineledi.

Fiyat istikrarının AMB'nin önceliği olduğunu belirten Lagarde "Gereken neyse yapacağız. Bu da faiz oranlarının birkaç toplantıda daha artması demek. Hedefimiz resesyona yol açmamak ancak birinci önceliğimiz fiyat istikrarı. Fiyat istikrarının sağlanmaması ekonomiye daha çok zarar verir" şeklinde konuştu. Lagarde enerji fiyatlarının Avrupa'da enflasyonu körükleyen en önemli unsur olduğunu belirtti.

Lagarde henüz nötr faiz oranına ulaşılmadığını belirtti.

AMB yüksek enflasyonu dizginlemek için Fed'i takip ederek faiz artışlarını sürdürüyor. Euro Bölgesi'nde Tüketici Güveni rekor düşük seviyede seyrediyor. Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazamir bugün yaptığı açıklamada ekonominin 2022'nin ilk yarısında iyi performans gösterdiğini ancak gelecek yılın daha zorlu geçeceğini belirtti.