Euro eriyor: Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması
AMB Başkanı Christine Lagarde faiz artışlarına ilişkin açıklama yaptı. Lagarde, AMB için enflasyonun büyümeden daha öncelikli olduğunu ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda da süreceğini belirtti. Lagarde AMB için enflasyonun büyümeden daha öncelikli olduğunu ifade etti.
Bloomberg'in hbaerine göre AMB Başkanı Lagarde Frankfurt'ta yaptığı konuşmada enflasyon orta vadede yüzde 2'lik hedefe ulaşana kadar faiz artışlarının gelecek birkaç toplantıda daha devam edeceği söylemini yineledi.
Fiyat istikrarının AMB'nin önceliği olduğunu belirten Lagarde "Gereken neyse yapacağız. Bu da faiz oranlarının birkaç toplantıda daha artması demek. Hedefimiz resesyona yol açmamak ancak birinci önceliğimiz fiyat istikrarı. Fiyat istikrarının sağlanmaması ekonomiye daha çok zarar verir" şeklinde konuştu. Lagarde enerji fiyatlarının Avrupa'da enflasyonu körükleyen en önemli unsur olduğunu belirtti.
Lagarde henüz nötr faiz oranına ulaşılmadığını belirtti.
AMB yüksek enflasyonu dizginlemek için Fed'i takip ederek faiz artışlarını sürdürüyor. Euro Bölgesi'nde Tüketici Güveni rekor düşük seviyede seyrediyor. Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazamir bugün yaptığı açıklamada ekonominin 2022'nin ilk yarısında iyi performans gösterdiğini ancak gelecek yılın daha zorlu geçeceğini belirtti.
Video Haberler
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- 5 isim için harekete geçildi