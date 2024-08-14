Euro rekor tazeledi! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 14.08.2024 - 12:09

Güncelleme: 14.08.2024 - 12:09

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,11 değer kaybıyla 33,54'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 33,56'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,10 yükselişle 36,92 seviyelerini görerek rekor tazeledi.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 102,6 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNDE

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ne kadar yol kat edildiği, yatırımcıların başlıca sorularından olmaya devam ederken güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlamaya işaret eden enflasyon verileri, risk iştahını olumlu etkiliyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verilerin, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun odak noktasını yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken yıl sonuna kadar, bankanın toplamda 100 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi. Enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.