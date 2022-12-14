Euro ve dolar ne kadar oldu (14 Aralık 2022)

14 Aralık 2022 Çarşamba, 09:59

ABD tüketici fiyatları verisi, enflasyonun zirve seviyeyi gördüğü, faiz artırımlarının hızının yavaşlayacağı ve 2023'te artırımların tamamen biteceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Verinin ardından risk iştahı arttı, tahvil fiyatları yükseldi, dolar değer kaybetti.

Bugün iç piyasada takip edilecek bir veri gündemi yer almazken asgari ücret görüşmeleri izlenecek. Yarın ise Avrupa ve İngiltere faiz kararları gündemde olacak.

Piyasalar Fed'in bu akşam sona erecek politika toplantısında faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağını ve 50 baz büyüklüğünde artırıma giderek faizleri yüzde 4.25 ve yüzde 4.5 aralığına yükselteceğini fiyatlıyor.

YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

Türk Lirası bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık iki aydan fazla süredir 18.6 etrafında yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL bu sabah saat 08:46'da 18.6350/18.6475 seviyesindeydi.

Yatay kur, Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara ek tahvil yükümlülükleri getiren adımları ve KKM'den kampanyalarla getirisi yükselen TL mevduata yönelim banka rezervlerini desteklemeye devam ediyor.

TCMB öncü verileri ve Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu altı bankacı toplam rezervlerin 125 milyar dolardan geçen hafta 3.5 ila 4 milyar dolar artışla 128.5-129.2 milyar dolara yükseleceğini hesapladı. Hesaplamaların medyanı 128.8 milyar dolar oldu.

18 MİLYAR DOLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Benzer şekilde net rezervlerin de geçen hafta 3-4 milyar dolar artışla 26.2-27.3 milyar dolar aralığına yükselmesi bekleniyor. TCMB ilgili verileri perşembe günü 14:30'da açıklayacak.

TCMB toplam rezervleri ekim sonundan 2 Aralık'a kadar 18 milyar dolar artış gösterdi. Bu artışta belirgin bir dış kaynak rol oynamadı. Altın rezervleri 5 milyar dolar döviz rezervleri 13 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde parite etkisinden arındırılmış olan TCMB verilerine göre yabancı para mevduat yaklaşık 15 milyar dolar azalış gösterdi. BDDK verilerine göre toplam mevduatın içerisindeki TL payı aynı dönemde 3 puan artarak yüzde 50'ye ulaştı.

Ayrıca bu hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı ile bankalar döviz pozisyonlarını yaklaşık 1.5 milyar dolar azaltacak ve takiben müşterilerin döviz işlemlerini bünyesinde tutmak yerine piyasaya yansıtmak zorunda kalacak.

BDDK, bankaların döviz varlıkları ile özkaynakları arasındaki dengeyi temin etmek üzere belirlenen oranın üst sınırını düşürdü. Değişiklikle yabancı para net genel pozisyonun, özkaynak standart oranına olan rasyosunda üst sınır yüzde 20 seviyesinden yüzde 5'e indirdi.