Euro ve dolar ne kadar oldu? 27 Eylül 2024 döviz fiyatları

Dolar 34,1810 liradan, euro ise 38,1980 liradan güne başladı.

Euro ve dolar ne kadar oldu? 27 Eylül 2024 döviz fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:27

İstanbul Kapalıçarşı’da 34,1790 liradan alınan dolar 34,1810 liradan, 38,1960 liradan alınan euro ise 38,1980 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 34,15 liradan, euro ise 38,13 liradan satılmıştı.


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