Euro ve dolar ne kadar oldu? 26 Eylül 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1560 liradan, euro 38,1960 liradan güne başladı.

Euro ve dolar ne kadar oldu? 26 Eylül 2024 döviz fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:14

İstanbul serbest piyasada 34,1540 liradan alınan dolar, 34,1560 liradan satılıyor. 38,1940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,1960 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,1210 lira, euronun satış fiyatı ise 38,2320 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

İlgili Haberler

Euro ve dolar ne kadar oldu?

Euro ve dolar ne kadar oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler