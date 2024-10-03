Euro ve dolar ne kadar oldu? 30 Eylül 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2220 liradan, euro 37,8630 liradan güne başladı.

Euro ve dolar ne kadar oldu? 30 Eylül 2024 döviz fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:13

Serbest piyasada 34,2200 liradan alınan dolar, 34,2220 liradan satılıyor. 37,8610 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,8630 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2200 lira, avronun satış fiyatı ise 37,8590 lira olmuştu.



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