Euro zirveye tırmandı: Dolar kritik eşiği gördü! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 23 Ağustos 2024 döviz fiyatları
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34 lirayı görerek rekor tazeledi. Euro/TL ise 37,85 civarından satılıyor.
Dün alış ağırlıklı seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 33,90'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 34,00 civarından işlem görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Aynı dakikalarda Euro/TL ise önceki kapanışın hemen üzerinde 37,85'ten alıcı buluyor.
GÖZLER POWELL'A ÇEVRİLDİ
Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik sürüyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasasındaki fiyatlamalar, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.
Analistler, bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışı ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 100,0 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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