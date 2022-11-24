Eurobond nedir? Eurobond nasıl alınır?

Ekonomi haberlerinde sıkça kullanılan Eurobond kelimesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Eurobond nedir? Eurobond nasıl alınır?

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 18:04
Eurobond nedir? Eurobond nasıl alınır?
Abone Ol google-news

Eurobond, devlet ya da şirketlerin uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır.

EUROBOND NEDİR?

Eurobondlar, genellikle Euro ve ABD Doları cinsinden ihraç edilen, uzun vadeli borçlanma senetleridir. Tanım olarak hazine bonosu ve devlet tahvilleri ile benzerdir, ancak iç borçlanmaya yönelik olan bu kâğıtlar Devlet iç borçlanma senedi olarak tanımlanmakta iken Eurobondlar dış borçlanma statüsündedir.

EUROBOND NASIL ALINIR?

Yatırımcılar eurobondu bankalar ya da finansal kurumlar aracılıyla alabilir.


Eurobond ekonomi borçlanma

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler