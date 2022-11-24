Eurobond nedir? Eurobond nasıl alınır?

24 Kasım 2022 Perşembe, 18:04

Eurobond, devlet ya da şirketlerin uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır.

EUROBOND NEDİR?

Eurobondlar, genellikle Euro ve ABD Doları cinsinden ihraç edilen, uzun vadeli borçlanma senetleridir. Tanım olarak hazine bonosu ve devlet tahvilleri ile benzerdir, ancak iç borçlanmaya yönelik olan bu kâğıtlar Devlet iç borçlanma senedi olarak tanımlanmakta iken Eurobondlar dış borçlanma statüsündedir.

EUROBOND NASIL ALINIR?

Yatırımcılar eurobondu bankalar ya da finansal kurumlar aracılıyla alabilir.