Eurobond nedir? Eurobond nasıl alınır?
Ekonomi haberlerinde sıkça kullanılan Eurobond kelimesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Eurobond nedir? Eurobond nasıl alınır?
Eurobond, devlet ya da şirketlerin uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır.
EUROBOND NEDİR?
Eurobondlar, genellikle Euro ve ABD Doları cinsinden ihraç edilen, uzun vadeli borçlanma senetleridir. Tanım olarak hazine bonosu ve devlet tahvilleri ile benzerdir, ancak iç borçlanmaya yönelik olan bu kâğıtlar Devlet iç borçlanma senedi olarak tanımlanmakta iken Eurobondlar dış borçlanma statüsündedir.
EUROBOND NASIL ALINIR?
Yatırımcılar eurobondu bankalar ya da finansal kurumlar aracılıyla alabilir.
Video Haberler
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’ın Bahçeli’nin sevmediği arkadaşı
- Uzun süredir bekleniyordu... Ve düzenleme geldi!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- Kremlin'den 'Erdoğan ve Esad görüşmesi' açıklaması
- AP'den Erdoğan ve Esad iddiası
- 'Atamada liyakat unutuldu'
- Dikkat çeken iki olasılık!
- ATEŞ PAHASI HARÇLAR ÇAĞ YANGININA DÖNÜYOR