Euro'da deprem bitti mi? Euro ne kadar oldu? (30 Haziran 2022)
Dolar/TL hafta başında sert düşüşün ardından yatay seyirle üçüncü çeyreğe 17.50'li seviyelerden girmeye hazırlanıyor.
Euro/TL kuru uzun zamandır süren yükselişini sürdürürken BDDK'nin, TL ticari kredi kullanımına getirdiği yeni koşullardan sonra sert düşüş yaşamıştı. Ekonomistler kurlarda yaşanan düşüşün geçici olduğunu söylemişti.
Ay içerisinde en yüksek 18.6799'u gören Euro, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karardan sonra düşüş yaşamıştı. Pek çok ekonomist bu durumun BDDK kararı ile değil kamu bankalarından yapılan satış ile ilgili olduğunu söylemişti.
Euro bugün serbest piyasada 17.4270'den güne başladı ve şu dakikalarda 17.4990 seviyesinden işlem görüyor.
Aylık grafiğe bakıldğında Euro'da eksi 0.70'lik bir değişim görülürken, Euro gün içerisinde en yüksek 17.5059 seviyesini gördü.
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