Euro'da yaşanan düşüş etkisini yitirdi mi? Euro'da son durum (28 Haziran 2022)
Euro/TL kuru uzun zamandır süren yükselişini sürdürürken BDDK'nin, TL ticari kredi kullanımına getirdiği yeni koşullardan sonra sert düşüş yaşamıştı. Ekonomistler kurlarda yaşanan düşüşün geçici olduğunu söylemişti.
Ay içerisinde en yüksek 18.6799'u gören Euro, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karardan sonra düşüş yaşamıştı. Pek çok ekonomist bu durumun BDDK kararı ile değil kamu bankalarından yapılan satış ile ilgili olduğunu söylemişti.
Ekonomistler yaşanan düşüşün kısa süre içerisinde etkisini yitireceğini ve kurun tekrar yükseleceğini söylemişti.
Euro bugün serbest piyasada 17.5370'den güne başladı ve şu dakikalarda 17.5645 seviyesinden işlem görüyor.
Aylık grafiğe bakıldğında Euro'da eksi 0.33'lük bir değişim görülürken, Euro gün içerisinde en yüksek 17.5835 seviyesini gördü.
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