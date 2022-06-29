Morgan Stanley'den Euro Bölgesi'nde resesyon tahmini

29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:40

Morgan Stanley ekonomistleri, Rusya’dan enerji tedarikinin azalmasıyla birlikte Euro Bölgesi'nde dördüncü çeyrekte ılımlı bir resesyon yaşanacağını öngördü.

Bloomberg Ht'de yer alan habere göre; çarşamba günü yayımlanan raporda, aralarında Jens Eisenschmidt’in bulunduğu ekonomistler ekonominin önümüzdeki iki çeyrek boyunca daralacağını belirterek gelecek yılın ikinci yarısında ise artacak yatırımlarla tekrar büyüyeceğini kaydetti.

AMB'NİN FAİZ YÜKSELTMESİ BEKLENİYOR

Uzmanlar Rusya’dan gelen gaz akışının daha da düşmesi ihtimalinin yüksek olması ve tüketici ve iş dünyası moralinin düşmesinin yanında yaşanan kalıcı yüksek enflasyonla birlikte tahminlerini revize etmişlerdi.

“Görünüme dair riskler yoğunlaştı” ifadelerini kullanan ekonomistler Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) görünümün iyileşmesi durumunda Eylül ayında artışları durdurabileceğine dair açıklamaları ve ekonomide yavaşlamaya rağmen yaşanan yüksek enflasyonla birlikte bankanın bu yıl faizleri her toplantıda 75 baz puan artırmasını beklediklerine vurgu yaptı.