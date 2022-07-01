Euro'da yaşanan düşüş etkisini yitirdi mi? Euro/TL ne kadar oldu? (01 Temmuz 2022)

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yüzde 70'i aşan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'te tutması dövize olan talebi artırıyor. Talebin etkisiyle döviz kurları aralıksız olarak artarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararının ardından kurlarda düşüş gözlemlenmişti.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 09:30
Euro'da yaşanan düşüş etkisini yitirdi mi? Euro/TL ne kadar oldu? (01 Temmuz 2022)
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Ay içerisinde en yüksek 18.6799'u gören Euro, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karardan sonra düşüş yaşamıştı. Pek çok ekonomist bu durumun BDDK kararı ile değil kamu bankalarından yapılan satış ile ilgili olduğunu söylemişti.

Euro bugün serbest piyasada 17.4720'den güne başladı ve şu dakikalarda 17.4742 seviyesinden işlem görüyor.

Aylık grafiğe bakıldğında Euro'da eksi 0.34'lük bir değişim görülürken, Euro gün içerisinde en yüksek 17.5231 seviyesini gördü.


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