Euro'da yeni zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Temmuz 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 11.07.2023 - 09:25

Güncelleme: 11.07.2023 - 10:05

Reuters'ın 10 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre Mayıs ayı için cari açığın 7 milyar dolar olması bekleniyor.

Cari açık 2022'de altın ve Rusya işgali sonrası yüksek seyreden enerji fiyatlarının yarattığı yüksek ithalat öncülüğüde 2021 yılındaki 7.2 milyar dolardan 2022'de 48.8 milyara genişledi. Reuters anketinde 2023 için cari açık tahminlerinin medyanı 50 milyar dolar seviyesinde.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE YEŞİL IŞIK

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aylardır devam eden müzakerelerin ardından İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine Nisan ayında onay veren Türkiye, İsveç'in üyelik başvurusuna itiraz etmişti. İki ülke arasında geçen yıldan bu yana Türkiye'nin taleplerini karşılamaya yönelik müzakereler yürütülüyordu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin ordusunu modernleştirme girişime destek verilmesini görüştü. Ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına itiraz eden ABD'li senatör Menendez itirazı konusunda Biden yönetimi ile görüştüğünü söyledi.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üye olması için yapılan Vilnius'taki zirveye giderken Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin AB üyeliğinin "önünü açmasını" istemişti.

VERGİ ARTIŞININ ENFLASYONU YÜKSELTMESİ BEKLENİYOR

Bankacılar sürecin piyasalarda yakından talip edileceğini, başta AB ve ABD olmak üzere batı ile ilişkileri geliştirecek bir aşamaya gelmesi halinde ekonomik etkisi olabileceğini söylediler.

Dolar/TL gün içerisinde 26.22’ye yükselerek tarihi zirvesinde yatay bir seyir izliyor. TL Haziran ayında dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kaybederken hem TL'deki değer kaybı hem de belirgin artırılan vergilerin enflasyonda da yükseltici etki yaratması bekleniyor.

Kurumlar vergisi ve MTV ile başlayan vergi artışları, KDV ve BSMV ile devam etti. Deprem kaynaklı harcamalar ve kamu kurumlarının ödenek ihtiyaçını karşılamak için 1.12 trilyon TL büyüklüğünde ek bütçe açıklandı. TBMM'de bu hafta yasalaşacak her iki düzenlemenin görüşmeleri bugün devam edecek.

Bankacılar ek bütçede 1.12 trilyon TL'lik harcamaları karşılayak büyüklükte yeni vergi açıklanmadığına dikkat çekerek bunun da vergi artışlarının devam edebileceğini gösterdiğini düşünüyor. Bu beklentide 2023 bütçe açığının 660 milyar TL civarında bırakılması da etkili oldu. Deprem kaynaklı harcamalar 761.7 milyar TL ile milli gelire oran olarak yüzde 3.1'e ulaşacak.

Merkez Bankası (TCMB) sadeleşme adımını bu hafta tahvil yükümlülüklerinden zorunlu karşılıklara da genişletti. Süreç tahvil veya zorunlu olarak TCMB'de bankaların tutması gereken yükümlülükleri düşürdüğünden TL mevduat faizlerinde düşüş getiriyor.

Öte yandan Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu iki bankacı TCMB'nin brüt rezervlerinin geçen hafta 1.5-2 milyar civarında artacağını, net rezervlerdeki artışının daha yüksek olacağını hesaplıyor.

PİYASALAR YENİ FAİZ KARARI VE ENFLASYON RAPORUNU BEKLİYOR

Piyasalar TCMB'nin 20 Temmuz'daki faiz kararının ardından 27 Temmuz'daki enflasyon raporunu takip edecekler. TCMB'nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunurken, yukarı revizyon ile birlikte raporda verilecek mesajlar da takip edilecek.

Hem Temmuz faiz kararının tamamlanmış olması hem de üç yıllık TÜFE tahmininin paylaşılacak olması nedeniyle ekonomistler TCMB'nin bu raporuyla birlikte önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları hakkında daha çok fikir sahibi olmayı bekliyorlar.