Euro/dolar paritesi geriledi: Euro ne kadar oldu? (4 ağustos 2022)

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:51

Dış ticaret açığı, dün Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre temmuzda yüzde 144 artışla 10.6 milyar dolara çıktı. İhracattaki artış hızı yüzde 13 ile ithalattaki yüzde 41'in çok gerisinde kaldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 seviyesine doğru gerileyen Euro/dolar paritesinin ihracatını ağırlıklı Avrupa'ya yapan Türkiye'nin dış ticaretinde risk unsuru olarak yılın geri kalanında ön planda kalacağını söyledi.

Geçen yılın ortasında yükselişe geçen ve uluslararası fiyatların etkisiyle tarihi zirveye çıkan enerji ithalatı yüksek seyrini korudu. Enerji ithalatı Temmuz'da 7.7 milyar dolar ile yüzde 96 artarken 12 aylık ithalat 83.6 milyar dolar ile yüzde 140 yükseldi.

Gün içi en yüksek 18.29'u bulan Euro/TL paritesi 18.28'den işlem görüyor.

BASKI SÜREBİLİR

Bazı ekonomistler son haftalarda uluslararası enerji fiyatlarında küresel büyümenin yavaşladığı kaygısıyla düşüşler görülmesine rağmen Avrupa'daki enerji krizi sona ermeden belirgin bir geri çekilme beklenmediğini, Türkiye'nin geçen yılki gibi yüksek seviyede gerçekleşeceği tahmin edilen doğalgaz tüketimi göz önünde bulundurulduğunda enerji ithalatının belirgin tutarda gerilemeyeceğini tahmin ediyorlar.

Yüksek enerji ithalatı döviz talebinin gerilemeyeceğine işaret ederken, Türkiye'nin dip seviyelere inen döviz rezervleri üzerinde baskının süreceğine işaret ediyor.

Bugün TCMB'nin 14.30'da açıklayacağı haftalık döviz rezervi ile bireysel ve kurumsal döviz talebine işaret eden para banka istatistikleri takip edilecek.