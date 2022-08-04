Endişeler kuvvetlendi: Dolar/TL ne kadar oldu? (4 Ağustos 2022)

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:30

Dış ticaret açığı, dün Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Temmuz'da yüzde 144 artışla 10.6 milyar dolara çıktı. İhracattaki artış hızı yüzde 13 ile ithalattaki yüzde 41'in çok gerisinde kaldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 seviyesine doğru gerileyen Euro/dolar paritesinin ihracatını ağırlıklı Avrupa'ya yapan Türkiye'nin dış ticaretinde risk unsuru olarak yılın geri kalanında ön planda kalacağını söyledi.

Geçen yılın ortasında yükselişe geçen ve uluslararası fiyatların etkisiyle tarihi zirveye çıkan enerji ithalatı yüksek seyrini korudu. Enerji ithalatı Temmuz'da 7.7 milyar dolar ile yüzde 96 artarken 12 aylık ithalat 83.6 milyar dolar ile yüzde 140 yükseldi.

Bazı ekonomistler son haftalarda uluslararası enerji fiyatlarında küresel büyümenin yavaşladığı kaygısıyla düşüşler görülmesine rağmen Avrupa'daki enerji krizi sona ermeden belirgin bir geri çekilme beklenmediğini, Türkiye'nin geçen yılki gibi yüksek seviyede gerçekleşeceği tahmin edilen doğalgaz tüketimi göz önünde bulundurulduğunda enerji ithalatının belirgin tutarda gerilemeyeceğini tahmin ediyorlar.

Yüksek enerji ithalatı döviz talebinin gerilemeyeceğine işaret ederken, Türkiye'nin dip seviyelere inen döviz rezervleri üzerinde baskının süreceğine işaret ediyor.

Bugün TCMB'nin 14.30'da açıklayacağı haftalık döviz rezervi ile bireysel ve kurumsal döviz talebine işaret eden para banka istatistikleri takip edilecek.

Haftanın geri kalanında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cuma günü gerçekleşecek Rusya ziyareti ve ABD ekonomisi ile Fed'in para politikasındaki sıkılaşma hakkında fikir verecek olan cuma günkü tarım dışı istihdam verisi izlenecek.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dün 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL bu sabah 09.00'da 17.95-17.9650 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında Nisan başından beri değer kaybı yüzde 17.4, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.7 oldu.

Uluslararasi piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karsi sigortalamanin maliyeti (CDS) geçen hafta 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardindan sert düşüşler kaydetti. CDS dün 18 baz puan daha gerileyerek 761/771 baz puandan kapandı.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları, dün açıklanan kuvvetli ekonomik ve şirket bilançolarından destek bularak yükselen ABD borsalarına paralel olarak primli seyretti.

Dolar iki haftalık düşüşün ardından bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikası sıkılaştırmasının devam edeceğini belirtmelerinin ardından yönünü değiştirerek hafta başından bu yana yüzde 0.5 prim yaptı