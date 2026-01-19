Eurostat aralık verilerini açıkladı: Avrupa’da enflasyon hız kesti!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi’nin aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan veriler, bölge genelinde enflasyonun yılın son ayında gerileme eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Euro Bölgesi’nde kasım ayında yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,9 seviyesine indi. Aylık bazda enflasyon ise aralık ayında yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentileri, yıllık enflasyonun yüzde 2, aylık enflasyonun ise yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,3 OLDU

Gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon, Euro Bölgesi’nde aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak hesaplandı. Çekirdek enflasyon verileri, fiyat baskılarının temel kalemlerde görece dirençli seyrettiğine işaret etti.

AB GENELİNDE DE GERİLEME VAR

Avrupa Birliği genelinde kasımda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, aralık ayında yüzde 2,3’e geriledi. Aylık enflasyon ise yüzde 0,1 olarak kaydedildi. Böylece AB genelinde de enflasyonun düşüş eğilimi teyit edilmiş oldu.

ÜLKE BAZINDA ENFLASYON ORANLARI

Aralık ayı itibarıyla enflasyon oranları ülkelere göre farklılık gösterdi. Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2 olarak ölçülürken, Fransa’da yüzde 0,7, İtalya’da yüzde 1,2 ve İspanya’da yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

AMB HEDEFİ YÜZDE 2

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Euro Bölgesi için orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 düzeyinde bulunuyor. Açıklanan aralık ayı verileri, enflasyonun AMB hedefinin altına gerilediğini ortaya koyarken, para politikasına yönelik beklentilerin de yakından takip edilmesine neden oldu.