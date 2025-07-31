Eurostat verileri yayımlandı: Türkiye haftalık çalışma süresinde Avrupa’nın zirvesinde!

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından yayımlanan 2024 yılı verilerine göre, Türkiye haftada ortalama 43,1 saatle Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler arasında en uzun çalışma süresine sahip ülke konumunda bulunuyor. AB genelinde ise bu süre ortalama 36 saat civarında.

TAM ZAMANLI ÇALIŞANLARDA TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Tam zamanlı çalışanların haftalık çalışma süresi Türkiye’de 46,2 saat olarak kaydedilirken, AB ülkelerinde bu rakam ortalama 38,8 saat olarak gerçekleşiyor. Böylece Türkiye, tam zamanlı çalışanlar arasında Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Bu kategoride Türkiye’yi 42,3 saatle Sırbistan takip ediyor.

HAFTADA 45 SAAT VE ÜZERİ ÇALIŞANLARDA TÜRKİYE’NİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Raporda ayrıca, haftada 45 saat ve üzerinde çalışanların oranında Türkiye’nin AB ortalamasının oldukça üzerinde olduğu vurgulanıyor. Türkiye’de çalışanların yarıdan fazlası haftada 45 saatten fazla çalışırken, AB genelinde bu oran yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

HAFTALIK EN AZ ÇALIŞAN ÜLKE HOLLANDA

AB ülkeleri arasında haftalık en az çalışma süresine sahip ülke 32,1 saat ile Hollanda oldu. Hollanda’yı 33,9 saat ile Avusturya, Almanya ve Danimarka gibi ülkeler izliyor.

DİĞER AB ÜLKELERİNDE ÇALIŞMA SÜRELERİ

Rapora göre, AB içinde en uzun çalışma sürelerine sahip ülkeler sırasıyla 39,8 saatle Yunanistan, 39 saatle Bulgaristan ve 38,9 saatle Romanya olarak belirlendi. Türkiye’nin haftalık çalışma süresi, 2008’deki 52,9 saat seviyesinden düşüş göstermesine rağmen Avrupa’da en çok çalışan ülke konumunu koruması dikkat çekiyor.