Euro/TL bugün de zirveyi yeniledi! Dolar ve Euro ne kadar oldu? (13 Ocak 2023)

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 09:40

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:06

En geç Haziran ayında yapılacak olan ve erkene çekilmesi değerlendirilen seçimler öncesinde muhalefetin muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ve hükümetin seçmen davranışını etkileyecek hareketleri, aynı zamanda Türkiye'nin dış politikadaki adımları izleniyor.

Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli ve Rus mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmeler de yakından izleniyor. Bakanlar arasındaki görüşmelerin ardından liderler seviyesinde de görüşme yapılması imkan dahilinde. Daha önce görüşmenin bu ayın ikinci yarısında olacağını ifade eden Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada tarihin net olmadığını, belki Şubat ayında olabileceğini ifade etti.

Suriye ile temasların yanı sıra Türkiye'nin NATO müttefikleri ile ilişkileri de izleniyor. NATO ülkelerinin neredeyse tamamından üyelik için onay alan İsveç'in büyükelçisi, Stockholm'de cumhurbaşkanını hedef alan protesto gösterisi nedeniyle bakanlığa çağrılırken, hükümet ve cumhurbaşkanlığı yetkilileri eş zamanlı olarak olayı protesto ederek İsveç'in verdiği sözleri tutmadığını ifade ettiler.

Piyasalarda bugün 10.00 da açıklanacak ocak ayı piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Gelecek hftanın başında ise 2022 yılı bütçe gerçekleşmeleri açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin verileri kapsamlı bir sunum ile açıklaması bekleniyor.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Geçen iki yılda keskin değer kaybeden TL her ne kadar ekim başından bu yana dolar karşısında yüzde 1.5 ile sınırlı gerilemiş olsa da kaybın yarısına yakını aralık ortasından bu yana meydana geldi.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 29.6 değer yitiren TL bu sabah 0856'da 18.7820 ile düne göre yatay seyretti. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

EURO/TL NE KADAR ?

11 Kasım 19.09 ile 2022 yılının zirvesini gören Euro /TL dün gün içi 20.25 ile tarihi zirveyi gördü. Bugün ise yine gün içi en yüksek 20.42 ile yılın zirvesini yeniledi.

BORSADA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Ekim ayından bu yana yükseliş trendi içinde bulunan Borsa İstanbul 2 Ocak'ta zirveyi görmesinin ardından kaydettiği sert düşüşlerin ardından dün keskin şekilde toparlandı.

Dünden önceki yedi işlem gününün altısında gerileyen BIST-100 endeksi günü yüzde 5.1 primle tamamlamasına rağmen 2 Ocak'taki zirvenin yüzde 12.2 altında işlem gördü.

Küresel piyasalarda ise dolar, ABD'de dün açıklanan enflasyondaki gerileme ve gerilemeye bağlı olarak Fed'in faiz artırımlarının hızını azaltacağı beklentileriyle yedi ayın dip seviyesine tekrar geriledi. Borsalar ise yükselişlerini hızlandırdı.

EURO DOLAR PARİTESİ 9 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Dolar endeksi yüzde 0.12 artıda 102.28'de seyretse de hazirandan bu yana görülen en düşük seviyeye yakın kaldı. Euro/dolar kuru da 1.0845'e yükselerek dokuz ayın zirvesine yakın işlem gördü.

Fed yetkilileri enflasyondaki Aralık'ta gerilemeyi sürdürdüğünün belli olmasının ardından yaptıkları açıklamalarda faiz artırım hızının yavaşlayacağına işaret ettiler ancak faiz indirimlerinden bahsetmediler.