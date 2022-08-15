Euro/TL'de aşağı yönlü hareketler gözlemleniyor: Euro ne kadar oldu? (15 Ağustos 2022)
Euro/TL'de aşağı yönlü hareketler gözlemlenirken Euro/dolar paritesinde düşüş kaydediliyor.
Euro/TL'de 18.50'nin üzerindeki sveiyelerde seyretmesinin ardından aşağı yönlü hareketler gözlemlenmeye başladı.
Gün içerisinde en yüksek 18.4337'yi gören Euro'da en düşük 18.3679 seviyesi görüldü.
Euro/dolar paritesinde de bugün yüzde 0.24'lük düşüş kaydedildi. Parite şu dakikalarda 1.0236 seviyesinde. Önceki kapanışta parite 1.0260 seviyesindeydi.
MOODY'S TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU BİR KADEME İNDİRDİ
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ödemeler dengesi risklerini ve döviz rezervindeki düşüşü gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirerek B2'den B3'e düşürdü. Böylece Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altına inmiş oldu.
Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların temel dayanak unsurlarından biri olan döviz rezervleri son iki haftada belirgin artış kaydetti. TCMB'nin net rezervleri son iki hafta 5.1 milyar dolar artışla KKM'nin devreye girdiği Şubat ayından bu yana en güçlü artışı kaydetti.
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