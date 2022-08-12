Euro/TL'de son durum: Euro ne kadar oldu? (12 Ağustos 2022)

12 Ağustos 2022 Cuma, 10:48

Euro/TL'de 18.50'nin üzerindeki hareket devam ediyor.

Gün içerisinde en yüksek 18.5531'i gören Euro'da en düşük 18.4965 seviyesi görüldü.

Euro/dolar paritesinde de bugün yüzde 0.19'luk düşüş kaydedildi. Parite şu dakikalarda 1.0303 seviyesinde. Önceki kapanışta parite 1.0322 seviyesindeydi.

MERKEZ BANKASI ANKET SONUCUNU AÇIKLADI: BEKLENTİ İLK KEZ YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlediği piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 41.99 oldu.

Bir önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 40.23 olarak belirlenmişti.

Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 69.94'ten yüzde 70.60 seviyesine yükseldi.

24 ay sonrası için enflasyon beklentisinde sınırlı bir yükseliş izlendi. Buna göre bir önceki anket döneminde yüzde 24.27 olan beklenti yüzde 24.35'e çıktı.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 19'U AŞTI

Ankette piyasa katılımcılarının dolar/TL kuruna ilişkin beklentilerinin de yukarı yönlü revize edildiği görüldü.

Buna göre ağustos ayında katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 19.65 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti 18,99 olmuştu.

12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi ise 22.03 seviyesine çıktı. Temmuz ayında katılımcıların beklentisi 20.92 olarak belirlenmişti.