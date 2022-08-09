Euro'daki olası düşüşten en kırılgan 3 para birimi etkilenebilir
Ukrayna'daki savaştan darbe alan Doğu Avrupa paraları, Euro bölgesinde yaklaşan resesyondan da olumsuz etkilenebilir.
Traderlar, ruble ve TL hariç tutulduğunda gelişen piyasalarda Macar forinti, Polonya zlotisi, Çek korunası için düşüş beklentisinde.
Bloomberg tarafından elde edilen verilere göre,19 üyeli Euro bölgesinde azalan talebe karşı bu 3 para birimi en kırılgan paralar olarak görülüyor.
Zloti ve koruna'da dolara karşı daha fazla düşüş bekleyen Londra'daki Fidelity International'da para yöneticisi olan Paul Greener "Doğu Avrupa para birimleri için negatif ve temkinliyiz. Doğu Avrupa, para birimleri açısından gelişen piyasalardaki en hassas bölge" dedi.
"AVRUPA ÇOK KIRILGAN DURUMDA"
Goldman Sachs stratejistleri bir raporunda Euro/Dolar ın uzun süre 1'in altında kalması durumunda en düyük düşüşün bölge paralarında olacağı tahminini paylaştı.
InTouch Capital Markets Kur Analisti Piotr Matys de "Bu noktada Avrupa çok kırılgan durumda, bu nedenle Merkez ve Doğu Avrupa paralarının Euro/dolardaki düşüş karşısında en kırılgan paralar olacağını varsaymak makul" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'daki savaşın başladığı Şubat ayından bu yana forint dolara karşı yüzde 17, euroya karşı yüzde 8,2 düştü. Bu dönemde zloti dolara karşı yüzde 12, koruna yüzde 9,5 değer kaybetti.
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